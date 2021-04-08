Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка "Восточный"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Совкомбанк закрыл сделку по покупке акций банка "Восточный" и докапитализирует приобретенную кредитную организацию на 7 млрд рублей, следует из сообщения Совкомбанка.

"ПАО "Совкомбанк" получил одобрения ФАС и Банка России по покупке банка "Восточный" и закрыл сделку по выкупу акций банка у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова. Совкомбанк также внесет в капитал банка "Восточный" 7 млрд рублей из собственных средств", - указано в сообщении.

Отмечается, что эта мера позволит "Восточному" с большим запасом выполнять все нормативы по капиталу с учетом надбавок, рекомендованных ЦБ. "На сегодняшний день "Восточный" полностью соблюдает все регуляторные нормативы достаточности капитала", - сообщается в пресс-релизе.

Ранее стало известно о назначении советом директоров "Восточного" на должность председателя правления банка Кирилла Соколова, ранее занимавшего пост заместителя председателя правления Совкомбанка. В новой должности Кирилл Соколов займется вопросами интеграции и присоединения Банка "Восточный" к Совкомбанку.

25 марта Совкомбанк подписал с акционерами банка "Восточный" - фондами Baring Vostok, Finvision Holdings и Шерзодом Юсуповым - соглашение о приобретении их долей в банке. Совкомбанк планирует интегрировать "Восточный" в течение 12-18 месяцев.

ПАО "Совкомбанк" - один из крупнейших частных российских банков с активами 1,5 трлн рублей по МСФО. В банке трудятся 17 тыс. сотрудников в 2 334 отделениях и мини-офисах, расположенных в 988 населенных пунктах РФ.