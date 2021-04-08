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Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ

Роскомнадзор рекомендовал переходить на российские аналоги Zoom

Использование компаниями и госорганами зарубежных сервисов несет риски отказа в обслуживании и утечек данных, отметили в ведомстве
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

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"Несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", - отметили в Роскомнадзоре.

"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения", - добавили в ведомстве, напомнив, что в России широко применяется ряд отечественных полноценных платформ ВКС.

Теги
РоссияПриостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
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