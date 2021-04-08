Роскомнадзор рекомендовал переходить на российские аналоги Zoom

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор рекомендовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги сервиса Zoom. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

"Несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", - отметили в Роскомнадзоре.

"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения", - добавили в ведомстве, напомнив, что в России широко применяется ряд отечественных полноценных платформ ВКС.