ЦБ планирует тестировать цифровой рубль в течение 2022 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Банк России планирует отвести на тестирование цифрового рубля весь 2022 год, после чего будет определена дорожная карта для дальнейшей реализации проекта. Об этом заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить год, весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки", - сказала она.

Как следует из материалов к пресс-конференции, к декабрю 2021 года регулятор планирует создать прототип платформы цифрового рубля. Разработка изменений в законодательство запланирована на январь 2022 года, а запуск тестирования цифрового рубля - на первый квартал 2022 года.

Банк России не планирует устанавливать лимиты на остатки на цифровых кошельках граждан и бизнеса, сообщили в ЦБ.

"Вся сумма, которая будет находиться на цифровом кошельке, абсолютно вся, она будет находиться в доступе полном для человека, для бизнеса. И на остатки на цифровых кошельках никакие лимиты устанавливаться не будут", - отметила Скоробогатова.

Уплата налогов

Банк России также допускает использование цифрового рубля для налоговых платежей, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

"Например, наличными напрямую заплатить налоги вы не можете. Налоги можем платить только в безналичной форме, но вполне возможно, что цифровой рубль будет приниматься даже для налоговых платежей. В этом смысле он будет более универсальным платежным средством, чем наличные", - сказал он.

О цифровой валюте

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.