Завод "Прогресс" в Приморье будет строить вертолеты для новой дальневосточной авиакомпании

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля. /ТАСС/. Приморский завод "Прогресс" будет обеспечивать воздушными судами создаваемую единую дальневосточную авиационную компанию, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

"Приморский авиастроительный завод "Прогресс", выпускающий военные и гражданские вертолеты, будет обеспечивать единую дальневосточную авиационную компанию воздушными судами. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе в четверг, 8 апреля. Глава Приморья сообщил, что в настоящее время край уже приобрел акции единой дальневосточной компании "Аврора". Это позволит региону получить новые самолеты и обеспечит дальнейшее развитие сети воздушного сообщения на территории", - говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что завод с конца 2021 года намерен выпускать средние пассажирские вертолеты Ка-62. Для населенных пунктов, не имеющих взлетно-посадочной полосы, но оснащенных вертолетными площадками, запуск вертолетов поможет повысить транспортную доступность.

17 марта вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что единая дальневосточная авиакомпания должна в течение месяца приступить к работе. 16 марта глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал ТАСС, что работа по созданию маршрутной сетки единой дальневосточной авиакомпании завершится в конце марта, а ее ключевые маршруты уже определены. Заявка сформирована и согласована с Минтрансом.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод специализируется на выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62.