Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года

ОРЕНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений, сообщил ТАСС в четверг посол Белоруссии Владимир Семашко после встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе визита в регион.

"Сейчас мы поставили задачу (на заседании Группы высокого уровня Союзного государства - прим. ТАСС), что надо не позднее 1 июля текущего года закончить все бумажные дела, подготовить все межправсоглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчетом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять, чтобы в хорошем смысле забыли про эту тему, обнулили полностью все эти затраты. Идет процесс, я считаю, что на 95% тема решена, осталось только узаконить все это дело", - сказал Семашко.