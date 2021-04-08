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Парк новой дальневосточной авиакомпании сформируют за счет федеральных средств

По мнению вице-премьера России Юрия Трутнева, это позволит удерживать приемлемую цену на билеты

ТАСС, 8 апреля. Для новой единой дальневосточной авиакомпании за счет федеральных средств приобретут 45 самолетов российского производства. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер правительства РФ - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам заседания совета округа.

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"Планируется закупка 45 самолетов для компании российского производства, все это расписано по годам. Важным считаю то, что мы договорились с Министерством финансов, что это будет осуществлено за счет средств федерального бюджета", - сообщил Трутнев.

Он отметил, что у новой компании будет, прежде всего, социальная направленность, ее задача заключается в том, чтобы повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты. В случае, если самолеты будут закупаться на средства, взятые в кредит, будет сложно удерживать приемлемую цену билетов, отметил полпред.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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