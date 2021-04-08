Предприниматели назвали самым востребованным цифровым сервисом онлайн-работу с госорганами

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Среди наиболее востребованных цифровых сервисов, которыми хотят пользоваться предприниматели, названо онлайн-взаимодействие с госорганами. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) со ссылкой на данные опроса, проведенного КМСП совместно с Минэкономразвития.

Опрос был проведен в формате онлайн в период с 11 февраля по 12 марта с целью изучения потребностей предпринимателей в цифровых сервисах. В исследовании приняли участие 13,5 тыс. респондентов из всех регионов России. Почти треть участников исследования занята в сфере торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, далее следуют представители логистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.

"Среди наиболее востребованных цифровых сервисов, которыми хотят пользоваться предприниматели, названо онлайн-взаимодействие с госорганами. По этому направлению респонденты особенно отметили, что удобно в формате online получать информацию с разъяснениями о блокировке счетов (9,07 балла по десятибалльной шкале), задолженностях перед госорганами с возможностью их при необходимости погасить (9,01 балла по десятибалльной шкале). Предпринимателям важно получать обратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам и имеющимся замечаниям. Этот пункт получил 9,01 балла из десяти возможных", - говорится в сообщении.

Для тех, кто планирует открыть бизнес, наиболее полезными оказались такие сервисы, как автоматическое уведомление госорганов о начале деятельности (8,71 балла из 10), онлайн-регистрация компании (8,33 балла), дистанционное открытие счетов (8,32 балла).

Далее по востребованности у предпринимателей назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов: получение информации по изменениям законодательства (8,66 балла из 10), электронный документооборот (8,45 балла), формирование онлайн-отчетности (8,44 балла).

Доступ к онлайн финансовым мерам поддержки занял 4 место. На уровне 7,93 балла по десятибалльной шкале оценен сервис подбора и получения льготных кредитов для бизнеса. Сервис подбора и получения льготных микрокредитов набрал 7,03 балла. Возможность в онлайн-режиме подбирать и получать рыночные кредиты бизнес оценил на уровне 6,97 балла. Также в равной мере предприниматели заинтересованы в построении образовательного пути и акселерации (в среднем 7 баллов из 10).

"Прямой диалог с бизнесом лежит в основе всей нашей работы. Все предложения, прежде чем стать решениями, должны обсуждаться с предпринимателями. И опрос - это только одна из форм коммуникации. Мы общаемся с предпринимателями на ежедневной основе. Этот подход я считаю самым эффективным и благодаря нему в цифровую экосистему будут включены только востребованные бизнесом сервисы. Для удобства и экономии времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в зависимости от этапа жизненного цикла компании. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели видели не государство, а инструменты поддержки", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.