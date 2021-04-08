Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 16%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из России с начала года 2021 года по данным на 4 апреля вырос на 16% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2020 года и достиг $7,125 млрд. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

По данным экспертов, экспорт зерновых за отчетный период вырос на 41% и составил $2,646 млрд, экспорт продукции масложировой отрасли увеличился на 39%, до $1,683 млрд, поставки мясной и молочной продукции за рубеж увеличились на 17%, до $241 млн. При этом экспорт рыбы и морепродуктов снизился на 26% и составил $864 млн, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности уменьшился на 5% и составил $707 млн. Экспорт прочей продукции АПК вырос на 7%, до $983 млн.

В структуре экспорта по странам на Турцию пришлось 16% российских поставок АПК, на Китай - 15,5%, на страны ЕС - 11,3%, Египет - 8,4%, Южную Корею - 6,3%, Украину и Азербайджан - по 2,8%, Узбекистан - 2,3%, Казахстан - 1,9%, Узбекистан - 1,8%. По данным на 4 апреля поставки российской продукции АПК в Турцию выросли на 29% (до $1,143 млрд), в Китай - на 5% ($1,105 млрд), в ЕС - на 12% (до $803 млн), в Египет - на 23% (до $601 млн), в Южную Корею - на 28% (до $446 млн).