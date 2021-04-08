Резиденты "Сколково" увеличили выручку на 60%

КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Резиденты фонда "Сколково" за 2020 году увеличили выручку на 60% по сравнению с показателем 2019 года, до 160 млрд рублей. Об этом в четверг на Российском венчурном форуме в Казани председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"В 2020 году, в год пандемии, общая выручка компаний-резидентов "Сколково" выросла со 100 млрд рублей в 2019 году до, по предварительным данным, 160 млрд рублей в 2020 году", - сказал он.

По словам Дворковича, привлечено 20 млрд рублей инвестиций. "Но это, конечно, крохи для такой огромной страны, как Россия", - добавил председатель фонда.

"Сколково" - один из институтов развития России, научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации инновационных технологий, "наукоград", расположенный в Можайском районе на западе Москвы.