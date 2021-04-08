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Появление "черных лесорубов" в лесу с техникой приравняют к нелегальным рубкам

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что уже подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении, касающиеся учета и оценки лесов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство России предлагает приравнять к нелегальным рубкам сам факт появления в лесу "черных лесорубов" с заготовительной техникой. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Теперь даже появление в лесу "черных лесорубов" с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины, - сказал он. - Им не удастся уйти от административной ответственности".

Мишустин подчеркнул, что уже подготовлены поправки в Лесной кодекс и законодательство о местном самоуправлении, касающиеся учета и оценки лесов, а также повышения эффективности их использования. "Кроме того, [вынесенный на рассмотрение кабмина] законопроект разграничивает полномочия органов власти в сфере лесоустройства как на федеральном уровне, так и на местах, определяет, кто и за что отвечает, - добавил он. - При этом все работы будут идти в рамках единого федерального плана".

Также документ устанавливает нормы, которые будут стимулировать развитие биржевых торгов древесиной.

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