Титов предложил снижать себестоимость продуктов за счет борьбы с монополиями

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снижать себестоимость сельхозпродукции за счет борьбы с монополиями на разных уровнях и удешевления административной ренты. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в четверг ТАСС, комментируя заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на форуме Московской биржи.

Набиуллина ранее на форуме сказала, что считает необходимым быстрее отказаться от административного ограничения цен и предложила рассмотреть демпфер как механизм сглаживания волатильности по различным товарам.

"Нужно снижать себестоимость сельхозпродукции за счет борьбы с монополиями на разных уровнях - от поставок энергоресурсов до транспорта и сбыта, удешевлять административную ренту, уменьшать неналоговые платежи. Без решения этих вопросов российский агропром не сможет полноценно конкурировать на мировом рынке. А нам всем это крайне необходимо", - отметил Титов.

По его словам, в истории с механизмом демпфера в сельском хозяйстве есть два огромных минуса. "Во-первых, это не тот демпфер, к которому уже привыкли нефтяники. На рынке нефтепродуктов происходит следующее: если экспорт выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство из бюджета компенсирует производителям эту разницу. Если конъюнктура складывается так, что экспортировать менее выгодно, чем продавать внутри страны, то платят, наоборот, производители. Таким способом внутренняя цена, например, бензина поддерживается на относительно низком уровне. Но на рынке зерна никто компенсировать производителям недополученный доход не планирует. В этой сфере демпфером именуют лишь часть того, что есть у нефтяников, а именно - повышенную экспортную пошлину", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Во-вторых, как отметил уполномоченный, у проблемы высоких внутренних цен на продукты питания есть другие значимые причины. "Затраты производителей сельхозпродукции в России сегодня необоснованно велики. Себестоимость - выше, чем у конкурентов из других стран. Транспортная инфраструктура монополизована и диктует производителям свои условия. Электроэнергия дорогая. Надзор и контроль, все технические и административные барьеры - все это выливается в себестоимость", - подчеркнул Титов.