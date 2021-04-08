Moody’s считает, что регулирование экосистем в РФ отрицательно скажется на крупных банках

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Возможное введение регулирования финансовых экосистем в России отрицательно скажется на бизнес-моделях некоторых банков, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

ЦБ ранее представил для общественного обсуждения доклад, где перечислил возможные регуляторные и надзорные меры в отношении финансовых экосистем, а также основные последствия и риски от их развития в России. ЦБ допускает выделение нового субъекта регулирования (цифровой платформы, экосистемы), а также регуляторного органа, в полномочия которого будет входить ведение соответствующего реестра. Кроме того, в ЦБ предложили ряд мер направленных на усиление конкуренции на финансовых рынках и предотвращение появления доминирующих финансовых экосистем.

"Это предложение будет негативным для некоторых крупных российских банков, разрабатывающих экосистемы, поскольку меры регулирования рискуют предоставить более мелким банкам доступ к многомиллионной клиентской базе и экосистемам крупных банков, что подорвет рыночные позиции крупнейших банков", - указывают в агентстве.

Требования о том, чтобы экосистемы предоставляли равный доступ широкому кругу поставщиков, могут негативно повлиять на позиции крупнейших экосистем и, в конечном итоге, на их прибыльность, подчеркивают эксперты. Среди развивающихся экосистем российских банков агентсво называет Сбербанк, ВТБ и "Тинькофф", а также нефинансовые компании, такие как "Яндекс", Mail.ru Group и МТС.