В китайском городе Санья в первом квартале 2021 года зарегистрировали 67 новых яхт

САНЬЯ /Китай/, 8 апреля. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья (провинция Хайнань) в первом квартале текущего года зарегистрировал 67 новых прогулочных судов. Как сообщила газета, это почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистические данные первого квартала свидетельствуют об увеличении привлекательности Санья для владельцев яхт. Так, в течение первых трех месяцев этого года здесь было оформлено 17 договоров о перерегистрации прогулочных судов, ранее приписанных к причалам других регионов Китая, - на 13 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по март владельцы и арендаторы яхт в Санья совершили более 46 тыс. выходов в море, поездки совершили около 298 тыс. человек. Это на 238% и 185% больше в сравнении с показателями того же периода 2020 года, и на 77% и 33% больше по сравнению с первым кварталом допандемийного 2019 года.

"Мы приложим все усилия, чтобы способствовать созданию пилотной зоны для развития, преобразований и инноваций в яхтенной индустрии, и будем руководствоваться в этом существующими потребностями и проблемами", - цитирует издание представителя городского управления по морским делам. По его словам, для дальнейшего роста яхтенной отрасли администрация Санья намеревается организовать подготовку кадров по управлению судами, упростить процедуру регистрации этих транспортных средств и продвигать экологические стандарты в данной отрасли.

В 2020 году в Санья зарегистрировали 139 новых прогулочных судов, что на 28% больше по сравнению с предшествующим годом, и их общее количество к концу года достигло 641 единицы.

В курортном городе Санья на Хайнане находится специальная зона, нацеленная на развитие круизного и яхтенного туризма. Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.