Мишустин: строительство новой дороги позволит туристам круглогодично посещать "Кижи"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Новая автомобильная дорога будет проложена в Карелии к музею-заповеднику "Кижи", что позволит туристам посещать этот объект вне зависимости от навигации судов по Онежскому озеру. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал в четверг на заседании правительства.

"В Республике Карелия будет проложена дорога к всемирно известному музею-заповеднику "Кижи", - отметил он. - Сейчас туристы посещают его лишь во время навигации судов по Онежскому озеру, которая длится около пяти месяцев. Автомобильная дорога станет достойной альтернативой этому маршруту, и туристы смогут приезжать туда в любое время года".

Глава кабмина напомнил, что в целом в стране в этом году должно быть отремонтировано более 300 дорог к туристическим объектам. Протяженность этих дорог - около 1,5 тыс. км. На эти цели выделено почти 20 млрд рублей. "Работы по реконструкции региональных трасс и городских улиц пройдут в Ярославской и Костромской областях, в Иркутской области - на Байкале, а также в Томской области, где расположены знаменитые памятники деревянного зодчества Сибири", - подчеркнул премьер.

По его словам, в целом национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется сейчас в 84 регионах и 105 крупных городах. В рамках нацпроекта в течение этого года будет приведено в порядок более 16 тыс. км автомобильных дорог. "Обращаю внимание руководителей регионов: все запланированные работы по реконструкции дорог к туристическим объектам должны быть реализованы в этом году полностью", - указал Мишустин.