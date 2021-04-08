Песков заявил, что на "Спутник V" устойчиво высокий спрос во многих странах мира

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Спрос на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в мире высокий, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть устойчиво высокий спрос [на "Спутник V] во многих странах мира - это то, что является достаточно очевидной реальностью", - сказал представитель Кремля. Он отметил, "что в ЕС с одной стороны есть централизованное агентство (Европейское агентство лекарственных средств - прим. ТАСС), с другой стороны есть желание отдельных стран, не дожидаясь каких-то централизованных решений, на основе двусторонних контактов уже обговаривать возможные закупки".

Песков не стал говорить о ситуации в Словакии. Он объяснил, что "не знает нюансов".

Приобретение российской вакцины вызвало правительственный кризис в Словакии и привело к отставке с поста премьера Игора Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи, который в начале прошлого месяца выдал разрешение на использование в республике этого препарата без регистрации в ЕС. Последний в бытность главой Минздрава заявлял, что применение в стране "Спутника V" должно начаться во второй половине марта. Назначенный премьер-министром Словакии 1 апреля представитель правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Эдуард Хегер, комментируя ситуацию вокруг российского препарата, сообщил в среду, что вопрос о начале вакцинации "Спутником V" находится исключительно в компетенции нового главы Минздрава Владимира Ленгварского, которому необходимо время, чтобы изучить тему. Матович, занимающий теперь пост вице-премьера и министра финансов сообщил, что направляется в Россию для обсуждения поставок в Словакию "Спутника V". В среду он говорил, что влиятельные политические силы Словакии добиваются срыва вакцинации населения российским препаратом, первая партия которого поступила в страну 1 марта.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.