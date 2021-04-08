Депутат Госдумы просит разрешить недееспособным инвалидам пользоваться банковскими картами

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Елена Строкова в четверг направила обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой к ней и руководителям крупнейших российских банков разрешить инвалидам с легкой и умеренной умственной отсталостью пользоваться банковскими картами. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

Строкова призывает Голикову, а также главу ВТБ Андрея Костина и главу Сбербанка Германа Грефа "внести изменения в работу банковской системы, а именно разрешить использование электронных банковских карт недееспособными инвалидами из числа ментальных инвалидов (с легкой и умеренной умственной отсталостью)".

Депутат пояснила, что "банковские карты нужны для перечисления стипендий для данных категорий лиц с ограниченными возможностями, обучающихся по адаптивным программам профессионального обучения в российских учреждениях среднего профессионального образования".

В своем обращении Строкова отметила, что "люди, имеющие инвалидность, осваивают элементарные трудовые навыки и реализовываются в трудовой деятельности", для их социализации "нужна не только доступная среда, но и доступное трудоустройство". При этом, по словам депутата, необходимо внести изменения в Трудовой кодекс с тем, чтобы "создать условия для организации трудовой занятости на возмездной основе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лишенных дееспособности или ограниченных в дееспособности".

"В настоящий момент оформление трудовых отношений с гражданином, лишенным дееспособности, на законодательном уровне не проработано, хотя политика активной помощи инвалидам со стороны государства должна развиваться и реализовываться. Более того, задача всех ветвей власти и общества - максимально упростить жизнь и быт людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья - прим. ТАСС)", - убеждена депутат.