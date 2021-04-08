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Ситуация с ценами на бензин в России

Бензин на АЗС с начала года подорожал сильнее, чем за весь 2020 год

Стоимость бензина поднялась на 3,2%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бензин автомобильный на российских АЗС с начала 2021 года поднялся в цене на 3,2%, следует из данных Росстата. При этом за весь 2020 год индекс цен составил 2,4% по бензину марки АИ-92 и 2,6% по бензину марки АИ-95.

Цены на дизельное топливо с начала года поднялись на 1,6%, а за 2020 год - на 1,9%.

В начале марта ФАС и Минэнерго разработали меры, которые позволили стабилизировать ситуацию на рынке топлива в целом. Так, они утвердили совместный приказ, который повысил минимальный порог предложения основных видов топлива, в том числе бензина и СУГ, на биржевых торгах. Кроме того, правительство скорректировало механизм демпфера, который заработает в обновленном виде с 1 мая этого года.

Теги
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
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