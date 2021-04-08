ФАС направила АЗС требование обосновать рост цен на бензин

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила своим региональным управлениям усилить контроль за ростом цен на топливо на АЗС и запросить автозаправочное станции предоставить обоснование увеличения стоимости бензина и дизеля. Об этом ТАСС сообщили в ФАС.

"В сложившихся условиях на топливном рынке страны ФАС России поручила региональным управлениям усилить его (контроль - прим. ТАСС), уделив особое внимание обоснованности изменения цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на АЗС. Также УФАСы будут проводить тщательный анализ цепочки поставок на заправки с выделением всех звеньев посредников, и выявлять посредников, не оказывающих фактических услуг, но повышающих при этом стоимость нефтепродуктов", - сообщили в пресс-службе.

В запросе информации управления ФАС по Московской области, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что АЗС должны предоставить письменные пояснения о причинах роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо с 1 января 2021 года отдельно по каждому случаю, а также данные о закупочных ценах.

"Непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации) - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей", - говорится в документе.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша (союз объединяет владельцев независимых сетей АЗС) подтвердил факт рассылки подобных писем. "Конечно, ФАС должна осуществлять мониторинг, и логично было бы делать запрос по результатам проведенного мониторинга в случае выявления необоснованного роста розничных цен. Требовать от заправок отчет по каждому повышению цен с января месяца кажется не совсем логичным. Это не дает новой информации", - подчеркнул он.

В ФАС пояснили, что основанием для принятия решения об усилении мониторинга послужило недобросовестное поведение участников рынка в отдельных регионах. "При этом служба ставит перед собой задачу защищать интересы потребителей и предупреждать нарушения антимонопольного законодательства со стороны бизнеса, а не штрафовать компании постфактум", - подчеркнули в ФАС.

По информации Росстата, стоимость бензина на заправках с начала года поднялась на 3,2%, дизеля - на 1,6%.