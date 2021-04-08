Bloomberg: Segezha Group планирует 12 апреля объявить о проведении IPO в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует 12 апреля объявить о намерении провести в Москве первичное публичное размещение акций (IPO), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что холдинг рассчитывает привлечь до $500 млн. Один из источников указал, что детали возможного размещения находятся в процессе обсуждения и могут меняться.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке дополняет, что компания намерена провести IPO уже в понедельник. Segezha Group планирует направить средства от размещения на развитие компании.

По данным источников на финансовом рынке, лесопромышленный холдинг сформировал пул банков-организаторов IPO, в него вошли UBS, JP Morgan, Bank of America, "ВТБ капитал", "Ренессанс капитал" и Газпромбанк.

АФК "Система" сообщила 18 января 2021 года, что готовит свой дочерний лесопромышленный холдинг Segezha Group к возможному проведению IPO в 2021 году. При этом АФК подчеркивала, что окончательное решение планируется принять в зависимости от рыночных условий.

Ранее президент АФК "Системы" Владимир Чирахов заявлял, что Segezha может стать следующей компанией, которую корпорация выведет на IPO после Ozon. Он уточнял, что в первую очередь критерием будет являться увеличение масштабов бизнеса и рыночная конъюнктура в момент IPO.