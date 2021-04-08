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Huawei планирует открыть исследовательский центр в Казани

В компании отметили, что у России большой потенциал в научно-исследовательской сфере

КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Пятый российский исследовательский центр планируется открыть в Казани. Об этом на пленарной сессии Российского венчурного форума сообщил главный директор по инвестициям Huawei Россия и Восточная Европа Григорий Лещенко.

"В этом году Huawei направит 20 млрд на исследовательскую работу, на построение и развитие новых исследовательских центров. В России у нас четыре исследовательских центра: в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и в Новосибирске. Планируем открывать его в Казани", - сказал он.

По словам Лещенко, у России большой потенциал в научно-исследовательской сфере. Компания насчитала 650 исследовательских институтов и 670 образовательных университетов и институтов, действующих в стране.

"Огромное количество талантливых инженеров и ученых, которые, к сожалению, не обладают рыночной экспертизой. Те фундаментальные разработки, которыми они занимаются, очень сложно превратить в прикладные решения. Мы хотим использовать опыт Huawei в разработке технологий, и наше видение развития технологий на рынке наложить его на креативность российских инженеров и ученых", - добавил Лещенко.

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