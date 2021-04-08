Минэнерго объяснило причину роста цены бензина на АЗС с начала года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Рост цены бензина в РФ с начала года на 3,2%, то есть выше уровня всего 2020 года, объясняется увеличением мировых котировок на нефть и нефтепродукты, а также плановым увеличением акцизов и отставанием роста стоимости бензина и дизеля на АЗС в прошлом году от уровня инфляции в среднем по стране, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Наблюдаемый рост в розничном сегменте объясняется увеличением внешних котировок на нефть и нефтепродукты, в меньшей степени - плановыми изменениями акцизной составляющей, а также накопленным отставанием темпов роста цен на АЗС от инфляции в 2020 году", - сказали в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что рост розничных цен ожидается в пределах годовой инфляции. Это будет достигнуто за счет уже сформированных планов нефтеперерабатывающих компаний по производству и отгрузкам моторного топлива на внутреннем рынке, а также постепенного восстановления экономики НПЗ.

В настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые меры реагирования на ситуацию роста цен, в частности, проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения, пояснили в Минэнерго.

"Новый механизм заработает с 1 мая. Также увеличены нормативы продаж на бирже. С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах годовой инфляции. Этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости", - добавили в пресс-службе.

Из данных Росстата следует, что бензин на российских АЗС с начала 2021 года поднялся в цене на 3,2%. При этом за весь 2020 год индекс цен составил 2,4% по бензину марки АИ-92 и 2,6% по бензину марки АИ-95. Цены на дизельное топливо с начала года поднялись на 1,6%, а за 2020 год - на 1,9%.