Крупнейший за Уралом химзавод "Азот" в Кемерове повысит производительность на 30%

КЕМЕРОВО, 8 апреля. /ТАСС/. Кемеровский химический завод "Азот", где заняты почти 6 тыс. человек, стал первым крупным предприятием-участником нацпроекта "Производительность труда" в Кузбассе. Реализация пилотных проектов в сфере бережливого производства позволит крупнейшему за Уралом химзаводу увеличить производительность на 30% и повысить уровень оплаты труда, сообщается на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

"Реализовывать пилотный проект по повышению производительности "Азот" будет при поддержке экспертов Федерального центра компетенций. Будет проведен производственный аудит для выявления ключевых источников потерь времени. Далее будет совершенствоваться производственная цепочка. Первые результаты планируют зафиксировать уже через шесть месяцев. Спустя год производительность на пилотных участках "Азота" должна вырасти не менее чем на 10%, а через три года - на 30% и более", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин, с 2021 году в нацпроект "Производительность труда" на федеральном уровне были внесены изменения, которые позволяют стать его участниками не только малым и средним предприятиям несырьевого сектора, но и крупным - с выручкой от 30 млрд рублей в год и более. Повышение производительности труда на таких масштабных производствах может дать ощутимый экономический эффект не только для самих предприятий, но и для региона и его рынка труда в целом. В Кемеровской области добывается 60% российского угля, рост производительности в несырьевом секторе является также ключевым инструментом диверсификации монозависимой экономики.

"Для региона крайне важно, чтобы крупные промышленные предприятия с большим штатом сотрудников работали над повышением производительности. Потому что там, где растет производительность, улучшаются условия труда, повышается уровень оплаты труда", - отметил Гришин.

По данным Минтруда Кузбасса, в нацпроекте участвует уже 51 предприятие базовых несырьевых отраслей экономики. Эффективность их работы возрастает в среднем на 40% и более за счет применения инструментов бережливого производства. Бережливые технологии помогают им не только снижать себестоимость продукции и сокращать производственные издержки, но и позволяют найти дополнительные ресурсы для увеличения объемов производства, наладить выпуск новых видов товаров, расширить присутствие на внутренних и международных рынках.