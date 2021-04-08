Белоусов заявил, что рост инвестиций в России в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Рост инвестиций в России в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1%. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"В текущем году прогнозируется увеличение инвестиций на 3,1%, а начиная с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста инвестиций на 5-6% в год", - отметил он.

В рамках СЗПК в экономику до 2024 года может быть вложено не менее 3 трлн рублей, сообщил Белоусов. Объем заявок на заключение СЗПК уже составляет 1,6 трлн рублей, отметил он.