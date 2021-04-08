Эксперт считает, что спрос на импактные алмазы может составить 1 млрд карат в год

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Разработка Попигайского месторождения импактных алмазов на севере Красноярского края даст мировой промышленности новое сырье, которое будет востребовано в различных отраслях экономики, ежегодный спрос на него может составит до 1 млрд карат. Для освоения образовавшихся в результате падения 36 млн лет назад метеорита ресурсов потребуются совместные усилия Красноярского края и Якутии, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В настоящее время мировая промышленность использует природные технические и искусственные алмазы, основной объем которых производится в Китае. Ежегодно в мире производят 15-16 млрд карат синтетических алмазов, которые используются в различных отраслях промышленности. По оценкам ученых, импактные алмазы (образовавшиеся из графита пород в момент удара астероида о Землю) обладают совершенно уникальными технологическими характеристиками. Например, скорость, с которой они обрабатывают материал, в 2-2,5 раза выше, чем у синтетических или природных технических алмазов. Их износостойкость выше от трех до шести раз, термоустойчивость - на 250 градусов. Это позволяет использовать попигайские алмазы во многих современных высокотехнологичных направлениях, в том числе в обработке сверхтвердых материалов, сверхточной обработке мелких и оптических изделий, в электронике, оборонной промышленности, нефтедобыче, ракетостроении, машиностроении и медицине.

"Период адаптации промышленности к этому сырью [после вывода на рынок составит] примерно пять лет, и [затем] это будет [спрос] 350-400 млн карат. Где-то через 10 лет - период активного потребления этого сырья - около 1 млрд карат в год", - сказал ТАСС зампред Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и научный руководитель Института геологии минералогии СО РАН Николай Похиленко.

Попигайское месторождение находится в Красноярском крае на границе с Якутией, в районе Попигайской астроблемы - стокилометрового метеоритного кратера. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Таймырского муниципального района, освоение месторождений технических алмазов возможно в перспективе после 2030 года.

"Они (попигайские алмазы - прим. ТАСС) в значительной мере могут повлиять на рынок технических алмазов в мире. По сути, дать новый продукт, обладающий особыми качествами, способный принести немало полезного для развития передовых технологий. Россия должна рассматривать это месторождение как одно из значимых направлений освоения Арктической зоны в средне- и долгосрочной перспективе", - сказал ТАСС координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев.

Совместные усилия

Весной 2021 года ученые СО РАН обсуждали с властями Красноярского края и Якутии вопросы освоения этого месторождения. Академия намерена организовать две экспедиции в Якутию для оценки и доразведки Попигайского и Томторского месторождений.

"Этот проект в перспективе - расширение налогооблагаемой базы, что, безусловно, очень важно для экономического и социального развития северных территорий нашего региона. В рамках комплексного проекта "Енисейская Сибирь" мы плотно работаем в сфере инвестиционной политики с южными и восточными регионами Сибири. Здесь же речь идет об укреплении межрегиональных связей с крупнейшим по территории регионом России на северо-востоке - Якутией", - сказал ТАСС спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко сообщил ТАСС, что республика планирует сосредоточиться на освоение ресурсов в северо-западной части региона, граничащей с Попигайским месторождением.

"Важно учитывать особый интерес инвесторов к редкоземельным и благородным металлам на мировом рынке. Развитие альтернативной энергетики, цифровых технологий формирует спрос на продукцию с этих месторождений на долгие годы вперед. Разработка Попигайского месторождения может стать хорошим примером сотрудничества промышленных компаний, ученых и органов власти при выработке экономически эффективного решения", - сказал он.

Лучшие друзья промышленности

Месторождение особо твердых алмазов с необычными свойствами обнаружили в 1970-х годах советские геологи. Дело до разработки не дошло, так как советское руководство сделало ставку на создание сети заводов по производству синтетических алмазов. Данные о месторождении были засекречены. В начале XXI века гриф секретности снят.

"Этого материала там огромное количество. <...> Запасы там такие, что на весь мир хватит не меньше, чем на тысячу лет", - подчеркнул Похиленко.

Прогнозные ресурсы оценены в 1980-е годы в 1,2 трлн карат, что весьма условно. Запасы одного только месторождения Скалистое, незначительного участка в кратере, поставлены на баланс в размере 500 млрд карат. Выявлены еще месторождения Ударное и Встречное. В Таймырской стратегии социально-экономического развития до 2030 года отмечается, что запасы этих трех месторождений превышают суммарные запасы всех известных в мире алмазоносных провинций.

Опорная точка для освоения месторождения, поселок Попигай, расположен в северо-западной части Попигайского кратера. Живут в поселке 274 человека, в основном долганы. Большая часть населения занимается традиционными для коренных малочисленных народов Севера охотой и рыболовством, кочует вместе оленьими стадами. До Попигая практически невозможно дозвониться, очень сложно добраться, для населения важно, чтобы промышленная деятельность не нарушила хрупкий экологический баланс.

В краевом правительстве подчеркнули, что учитывают экологические аспекты в планах работы на арктических месторождениях. "Мы подходим к развитию Арктики, северных территорий края через призму, прежде всего, экологичности проектов и использования лучших доступных технологий. Это принципиальная позиция", - сказал ТАСС вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.