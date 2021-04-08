Премьеры России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Главы кабминов обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также противодействие коронавирусу, сообщается в четверг на сайте правительства России.

"Главы правительств рассмотрели вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности и энергетике, а также противодействие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Мамин обсудили тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.