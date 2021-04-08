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Россельхознадзор разрешил семи предприятиям Азербайджана поставлять помидоры в Россию

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 9 апреля 2021 года разрешает семи предприятиям Азербайджана поставки помидоров в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 9 апреля 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с семи азербайджанских предприятий", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Только за прошлый год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 уведомлений (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции, на которые не получил ответа. Затем Россельхознадзор снял запрет для части предприятий.

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