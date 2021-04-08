Минторг США добавил в черный список семь технологических организаций из КНР

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство торговли США в четверг объявило о внесении в черный список семи китайских организаций, занятых в технологической отрасли.

"Бюро промышленности и безопасности (действует при Минторге - прим. ТАСС) добавило семь китайских организаций, занимающихся суперкомпьютерами, в черный список за ведение деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в сообщении американского Минторга.

В перечень попали Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, National Supercomputing Center Jinan, National Supercomputing Center Shenzhen, National Supercomputing Center Wuxi, National Supercomputing Center Zhengzhou. "Эти организации участвуют в создании суперкомпьютеров, используемых военными КНР <...>, [применяемых в] их усилиях по модернизации ВС и программах создания оружия массового уничтожения" - утверждает американское ведомство.

"Потенциал в сфере суперкомпьютеров жизненно важен для разработки многих, возможно, почти всех современных вооружений и систем нацбезопасности, таких как ядерное и гиперзвуковое оружие. Минторг [США] в полной мере будет использовать свои полномочия, чтобы помешать Китаю задействовать американские технологии для поддержки этих дестабилизирующих действий по модернизации ВС", - заявила министр торговли Джина Раймондо, слова которой приводятся в сообщении.