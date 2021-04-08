Путин поддержал введение компенсации инвестиционного налогового вычета для ряда регионов

На совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов в четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил увязать предоставление компенсации инвестиционного налогового вычета к выполнению в регионах всех компонентов инвестиционного стандарта.

"Андрей Рэмович сказал, что нужно внедрять определенные требования к регионам для того, чтобы осуществить наши планы по инвестиционному налоговому вычету, точнее по тому, чтобы компенсировать этот налоговый вычет. Да, это правильно, я согласен с вашими предложениями, они правильные", - обратился глава государства к Белоусову.

"Только я вас прошу не ждать просто от регионов, что они это все сделают, надо им помочь это сделать, помочь исполнить те требования, которые правительство формулирует", - указал Путин. "Иначе это зависнет просто и все", - пояснил президент.

Говоря о законе о защите и поощрении капиталовложений в РФ, Путин напомнил, что со второго апреля нынешнего года соглашения должны заключаться в электронном формате. "Но переход к заключению соглашений в электронной форме с использованием этой платформы не реализован, и это, конечно, нужно довести до конца", - резюмировал президент.