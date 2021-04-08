Реальный эффективный курс рубля в марте вырос на 1,6%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в марте 2021 года вырос на 1,6% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года - на 1%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - март реальный эффективный курс рубля упал на 11,4%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в марте вырос на 0,2% по сравнению с февралем, а с начала года - на 0,5%. При этом курс рубля к евро вырос на 1,6% к февралю и на 2,5% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте.