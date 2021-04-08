Кабмин скоро представит проект указа о переходе объектов КИИ на российское ПО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время представит проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"Правительство уже в ближайшее время представит вам на утверждение проект указа, в соответствии с которым в течение трех - четырех лет все программное обеспечение, микроэлектроника на объектах критической инфраструктуры должны быть только российскими", - сказал вице- премьер.

В январе 2021 года Минцифры РФ предложило ускорить на год - до 2023 года - переход на российское программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры.

Проект указа, размещенный в октябре 2020 года, предполагал, что субъектам критической информационной инфраструктуры до 1 января 2024 года необходимо будет осуществить переход на преимущественное использование российского программного обеспечения, а до 1 января 2025 года - на преимущественное использование российского оборудования. Новый проект предполагает ускорить этот переход на год - до 2023 года и 2024 года соответственно.

В июле 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС говорил, что доля российских компаний на рынке оборудования для критической информационной инфраструктуры составляет около 15-20% в основном за счет закупок для государственных нужд.

Реакция отрасли

В середине ноября 2020 года председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский направили в адрес президента России Владимира Путина письмо, в котором выразили обеспокоенность возможным переносом сроков перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование.

В письме отмечалось, что осенью 2020 г. Минцифры РФ внесло изменения в проект указа президента РФ "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" (в проекте указа срок перехода субъектов КИИ был определен 1 января 2021 года (для ПО) и 1 января 2022 года (для оборудования). В данной редакции проекта указа предлагается на три года отложить сроки перехода объектов КИИ на преимущественное использование российского ПО и оборудования. Руководители ассоциаций тогда просили президента рассмотреть возможность кратного сокращения подобных сроков или полного отказа от их переноса.