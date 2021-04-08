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Кабмин планирует к 2024 году сократить сроки возведения промышленных объектов на 20%

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что издержки инвесторов могут уменьшиться на 10%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует к 2024 году сократить сроки строительства промышленных объектов на 20%, а издержки инвесторов - на 10%. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"Задача - сократить уже к 2024 году сроки строительства промышленных объектов не менее чем на 20% и издержки инвесторов - не менее чем на 10%", - отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует к 2030 году сократить сроки строительства промышленных объектов на 40%, а затраты на их реализацию - на 20%.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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