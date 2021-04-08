Кабмин планирует распространить семейную ипотеку на частные жилые дома

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правительство России планирует распространить семейную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом в четверг сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с руководством правительства, на котором подводились итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"Мы подготовили постановление правительства, которое позволяет семейную ипотеку распространить на индивидуальное жилищное строительство", - сказал он, подчеркнув, что по опыту прошлых лет эта программа оказалась очень востребованной.

Программа ипотеки по льготной ставке не более 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.

По данным Минфина, на конец марта за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета на данный момент предоставлено на сумму 6,7 млрд рублей.