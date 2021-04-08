Россия планирует увеличивать запасы нефти в 1,2 раза в год до 2035 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия увеличит запасы нефти до 2035 года на 10,4 млрд тонн. Рост в среднем по году должен превышать уровень добычи нефти в 1,2 раза. Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которая имеется в распоряжении ТАСС. Ее подлинность подтвердил источник агентства в отрасли.

"Для поддержания устойчивого уровня добычи нефти в перспективе до 2035 года требуется в период 2021-2035 годов прирастить запасы нефти в объеме не менее 10,4 млрд тонн. Среднегодовой прирост запасов в перспективе до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза", - говорится в проекте документа.

По данным проекта генсхемы, основными районами прироста запасов нефти останутся Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Прикаспийская, Тимано-Печорская и Волго-Уральская нефтегазоносные провинции. При этом все большая доля прироста запасов будет связана с освоением месторождений на континентальном шельфе.

"Низкая изученность ресурсов арктического шельфа обуславливает наибольшую вероятность открытия в дальнейшем именно здесь крупных и уникальных месторождений нефти", - отмечается в документе.

Пик добычи

Пик добычи нефти в России будет пройден в 2027-2029 гг., в случае продления сделки ОПЕК+ достижение пика может быть сдвинуто вперед.

"Во всех указанных сценариях, исходя из ПТД (проектно-технической документации - прим. ТАСС), прогнозируется падающий характер добычи нефти (без газового конденсата) после прохождения ее пика в 2027-2029 гг.", - указывается в документе.

При этом в сценариях, представленных в проекте генсхемы, не учитываются ограничения в рамках сделки ОПЕК+. "В случае сохранения искусственных ограничений добычи нефти после апреля 2022 г. достижение пика добычи нефти в России во всех сценариях может быть сдвинуто по времени вперед по сравнению с прогнозным уровнем, при этом добыча в период действия указанных ограничений окажется ниже показателей рассматриваемых сценариев", - отмечается в документе.

В документе также уточняется, что все рассмотренные сценарии основаны на потенциальных производственных мощностях нефтяной отрасли России, а не на ожидаемом спросе на ее продукцию.

Результаты инвентаризации

Россия завершила инвентаризацию месторождений нефти в стране, всего было изучено 60% от текущих технологически извлекаемых запасов. Рентабельными по результатам инвентаризации остаются от 36% до 64% запасов нефти.

"Результаты инвентаризации показали, что в зависимости от используемого макроэкономического сценария рентабельными являются лишь от 36% до 64% от общей величины технологически извлекаемых запасов месторождений, попавших в периметр инвентаризации", - говорится в проекте документа.

Инвентаризация запасов нефти также показала необходимость дополнительного стимулирования ввода нерентабельных запасов для поддержания текущих уровней добычи.

Изучение нефтяных месторождений должно было завершиться в 2020 году. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин ранее говорил, что сроки были перенесены на 2021 год из-за изменения макропараметров в результате пандемии COVID-19.

В проекте генсхемы указывается, что из периметра инвентаризации был исключен ряд льготируемых месторождений со специальными налоговыми режимами: СРП, НДД, Самотлорское месторождение, Приобское месторождение, а также малые месторождения.

"В итоге количество месторождений, попавших в периметр инвентаризации, сократилось до 352 с суммарными технологически извлекаемыми запасами нефти 17,2 млрд т или 60% от текущих технологически извлекаемых запасов Российской Федерации", - говорится в документе.