Коронавирус может влиять на потребление нефти вплоть до 2024 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Негативное воздействие пандемии COVID-19 для мирового потребления нефти может сохраняться до 2023-2024 года. При этом пик спроса на нефть, возможно, будет преодолен раньше 2030-2035 годов, говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года (текст имеется в распоряжении ТАСС). Подлинность документа подтвердил источник агентства в отрасли.

"Несмотря на то, что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030-2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е гг. В 2020-2021 гг. указанные риски усилились под влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, негативное воздействие которой на мировое потребление нефти и основных нефтепродуктов может сохраниться вплоть до 2023-2024 годов", - говорится в проекте документа.

Вместе с тем затяжной экстенсивный рост, не прекращающийся в нефтяной отрасли на протяжении последних 25 лет, близок к исчерпанию своего естественного потенциала, что связано, прежде всего, с изменением структуры и характера ресурсной базы, а также с ограниченным потенциалом увеличения спроса на российские нефть и нефтепродукты.

"В связи с этим насущной задачей для нефтяной отрасли становится переход к новому, интенсивному пути внутреннего развития, который позволит отрасли в долгосрочной перспективе занять достойное место в экономике знаний, создавать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, а также сохранять высокую конкурентоспособность России на традиционных рынках жидких углеводородов", - подчеркивается в документе.

Нефтяная промышленность России будет испытывать нарастающее воздействие климатической и экологической политики. Вероятным становится, введение в Европейском Союзе после 2025 года трансграничного углеродного регулирования импорта углеводородов. "Ожидается также ужесточение условий, увеличение стоимости и числа отказов в кредитовании новых нефтедобывающих проектов со стороны международных и европейских финансовых институтов", - сказано в проекте генсхемы.

В документе также утверждается, что нефтяной отрасли России необходимо готовиться к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса, что будет способствовать как усилению международной конкуренции за рынки сбыта, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности.

Нефтедобыча в России

Пандемия коронавирусной инфекции и возможный риск медленного восстановления мировой экономики могут привести к сокращению добычи нефти в России до 2040 года.

"Для нефтяной отрасли России рассматриваемый риск означает угрозу сокращения добычи и экспорта нефти. Наиболее вероятно, что Россия сократит добычу нефти примерно в той же пропорции, что и другие участники рынка. Для сравнения, в 2020 году сокращение добычи нефти в России и в Саудовской Аравии (в рамках соглашения ОПЕК+) оказалось как примерно равным между собой, так и близким к сокращению добычи в США, которые взяли на себя лишь небольшие добровольные обязательства. При этом сокращение экспорта нефти может быть сильнее сокращения добычи", - говорится в документе.