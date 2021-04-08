Пик потребления нефти может наступить в течение 10-15 лет

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мировое потребление нефти может достигнуть своего пика в течение 10-15 лет по причине сокращения потребления углеводородного автомобильного топлива. Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которая имеется в распоряжении ТАСС. Ее подлинность подтвердил источник агентства в отрасли.

"Изменения, происходящие в данном секторе (автомобильного транспорта - прим. ТАСС), направленные на рост или сокращение спроса на жидкие углеводороды, являются критичными для нефтяного рынка в целом. Таким образом, именно изменение потребления нефтепродуктов в сегменте автомобильного транспорта внесет основной вклад в замедление темпов роста мирового потребления нефти и может привести к достижению мирового пика спроса на нефть уже в ближайшие 10-15 лет", - говорится в документе.

Потребление нефтепродуктов в автомобильном секторе в 2020 году сократилось до 38,1 млн баррелей в сутки из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом данный сегмент продолжил преобладать в общей структуре потребления. На потребление автомобильного топлива в долгосрочной перспективе будет оказывать влияние рост рынка электромобилей, уточняется в документе.