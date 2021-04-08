Расходы бюджета на реализацию нацпроектов на 1 апреля составили 16,8% от плана

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию нацпроектов на 1 апреля 2021 года предварительно составили 384,5 млрд рублей или 16,8% от плановых назначений. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 апреля 2021 года составило 384,5 млрд рублей или 16,8% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.

Лидерами по исполнению расходов на 1 апреля являются нацпроекты "Жилье и городская среда" - 27,5%, "Здравоохранение" - 25,2%, а также "Демография" - 22,5%.

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты "Наука и университеты" - 18,1%, "Культура" - 16,8%, "Производительность труда" - 11,9 %, "Безопасные качественные дороги" - 11,3%, а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 12,1%.

Самые низкие показатели у нацпроектов "Экология" - 7,7%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 7,4%, "Образование" - 6,8%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 6,5% и "Международная кооперация и экспорт" - 5,5%.