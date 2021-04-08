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Минэнерго допустило удорожание экспорта нефти в Европу из-за углеродного налога

По данным ведомства, также существует риск, что углеродное регулирование импорта жидких углеводородов могут ввести до 2035 года и в других странах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ужесточение углеродного регулирования в Евросоюзе может привести к дополнительным затратам при экспорте российской нефти и даже снизить ее конкурентоспособность на европейском рынке. Такой прогноз содержится в проекте генеральной схеме развития нефтяной отрасли РФ на период до 2035 года, подготовленном Минэнерго РФ. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил высокопоставленный источник в отрасли.

"Введение углеродного налога приведет как к дополнительным затратам при экспорте углеводородов, так и, возможно, к умеренному снижению конкурентоспособности России на европейском нефтяном рынке. Существует также риск, что углеродное регулирование импорта жидких углеводородов может быть введено до 2035 года и в других странах мира", - говорится в документе.

Еврокомиссия предложила ввести трансграничный углеродный налог на товары, поставляемые в ЕС из стран, где отсутствует плата за выбросы парниковых газов, еще в 2020 году. Идея прошла общественные консультации. Возможный механизм введения налога, как ожидается, будет подготовлен во второй половине 2021 года, а само введение запланировано на 2023 год.

Четкого понимания того, каких отраслей и товаров может коснуться налог в первую очередь, пока нет. Планировалось, что в первую очередь он коснется металлопродукции и цемента, с возможным включением углеводородов в дальнейшем.

В целом, отмечается в генсхеме, процесс декарбонизации мировой экономики может привести к более быстрому наступлению пика потребления нефти и, как следствие, снижению потребности в ее импорте.

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