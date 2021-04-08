МВФ считает, что денежно-кредитная политика стран должна оставаться адаптивной

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что страны во всем мире должны продолжать придерживаться адаптивной денежно-кредитной политики. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в четверг по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом МВФ.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку политике [в сфере экономики] с учетом специфики тех или иных стран - до тех пор, пока ограничения экономической деятельности не будут ослаблены, - продолжая уделять первоочередное внимание расходованию средств на здравоохранение и оказанию помощи наиболее уязвимым слоям населения, сохраняя при этом устойчивость налогово-бюджетной сферы в долгосрочной перспективе. Там, где это целесообразно, денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной в соответствии с мандатами центральных банков", - признают авторы документа - участники нынешних весенних встреч по линии МВФ и Всемирного банка (ВБ), проходящих в удаленном режиме.

Они также подчеркнули, что "будут продолжать отслеживать и при необходимости устранять финансовые уязвимости и риски для финансовой стабильности, в том числе с помощью макропруденциальной политики". "Мы будем продолжать внимательно следить и сотрудничать в целях сокращения с течением времени чрезмерных глобальных дисбалансов посредством проведения макроэкономической и структурной политики, способствующей устойчивому глобальному [экономическому] росту", - отмечается в документе.

Участники встреч по линии МВФ и ВБ уверены, что "для обеспечения стабильности международной валютной системы необходимы прочные основы и продуманная политика". Они уверены, что "гибкий валютный курс может способствовать стабилизации нашей экономики". "Мы продолжим тесные консультации по вопросам развития валютного рынка", - подчеркивается в документе.

Руководящий орган фонда также в очередной раз выразил "приверженность пересмотру адекватности квот". Важнейший источник финансирования МВФ - подписные квоты (членские взносы стран-участниц), размеры которых зависят от экономики страны и ее золотовалютного запаса. Размер квоты влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса (например, 15% позволяют блокировать решения акционеров фонда).

Следующая встреча МВФК состоится 14 октября 2021 года.

Призыв к КНР и США

Международный валютный фонд (МВФ) призывает Китай и Соединенные Штаты к синхронизации усилий с целью содействия скорейшему выводу мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией. Об этом сообщила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она выступила на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом МВФ.

"Действительно, мы сегодня видим, что Соединенные Штаты и Китай являются двумя локомотивами, которые двигают мировую экономику. Им первым среди крупных экономик удалось выйти на докризисные уровни [темпов роста ВВП]", - заявила Георгиева. "И им (КНР и США - прим. ТАСС), как двигателям самолета, в котором мы все являемся пассажирами, важно работать синхронно. В таком случае мы все сможем лететь быстрее и преодолеть более длинную дистанцию", - подчеркнула руководитель фонда.

"Мы были очень воодушевлены чрезвычайно последовательными взглядами, которые были изложены [на заседании МВФК] США и Китаем относительно перспектив восстановления [мировой экономики после кризиса], а также их пониманием ответственности, которую они несут за позитивное воздействие [на рост ВВП в других странах], и их важной роли <...>", - отметила Георгиева.

Нынешнее совещание состоялось в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Из-за пандемии сессия проходит в виртуальном формате.