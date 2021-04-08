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Россельхознадзор разрешил 28 предприятиям Великобритании ввозить в Россию яйца и цыплят

Сортировочный центр и фермы оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по гриппу птиц

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил 28 предприятиям Великобритании ввозить инкубационные яйца и суточных цыплят. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 7 апреля 2021 года разрешил поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 28 предприятий Великобритании", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, сортировочный центр и фермы оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по гриппу птиц. Решение Россельхознадзора основано на анализе предоставленных компетентным ведомством Великобритании материалов о мерах, предпринимаемых в стране для предупреждения и ликвидации очагов заболевания, а также о системе контроля за недопущением его распространения.

Поставки живой птицы и птицеводческой продукции, включая инкубационные яйца, из Соединенного королевства Великобритании и Ирландии были временно ограничены с 27 ноября 2020 года в связи с ухудшившейся эпизоотической обстановкой по гриппу птиц. С 9 декабря 2020 года по результатам проведенной работы иностранного компетентного ведомства Россельхознадзором было принято решение о возобновлении сертификации инкубационного яйца и суточных цыплят прародительских и родительских форм (племенные) с пяти ферм и одного инкубатория Великобритании.

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