Силуанов: для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин. Об этом он заявил, выступая на очередной встрече глав финансовых ведомств G20, которая состоялась в среду, 7 апреля.

"Кроме того, для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам", - приводятся слова Силуанова в сообщении Минфина.

Он также отметил, что ситуация в мировой экономике остается неоднозначной: наблюдается процесс восстановления, в то же время предпринимаемые антикризисные меры не должны создавать новых рисков для мировой экономики. Силуанов подчеркнул, что в дальнейшем необходимо сделать акцент на стратегиях выхода из стимулирующих мер по мере ослабления пандемии.

Согласно сообщению Минфина, в условиях сохранения высокой неопределенности принятие обновленного Плана действий "Группы 20" - важный сигнал рынкам, что "двадцатка" продолжит координацию мер политики для уверенного восстановления мировой экономики. "Обновленный План действий содержит набор обязательств по выводу мировой экономики из кризиса, решению текущих глобальных вызовов и повышению устойчивости финансовой системы в будущем", - говорится в сообщении.

Также, по данным Минфина, на встрече обсуждались вопросы изменения климата. "Двадцатка" берет на себя координирующую роль и планирует сформулировать принципы многостороннего сотрудничества в области "зеленого" и устойчивого финансирования. Диалог о возможных мерах и обязательствах стран в области климатической политики продолжится и после 2021 года", - говорится в сообщении.

Следующая встреча министров и управляющих финансовой "двадцатки" пройдет в июле.