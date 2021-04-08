Минэнерго внесет в правительство Генсхему газовой отрасли до 2035 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ в ближайшие дни внесет в правительство Генеральную схему развития газовой отрасли. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов, выступая на дискуссии "Внутренний рынок газа" из цикла Юбилейные беседы, посвященного 20-летию Союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество".

"Мне кажется, что нам удалось найти правильные подходы в текущей редакции, которую мы внесем на днях в правительство на рассмотрение", - сказал он.

Рубцов также напомнил, что к настоящему времени также готов проект дорожной карты газификации регионов РФ.

В середине марта министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что Минэнерго РФ в апреле 2021 года представит правительству проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей.