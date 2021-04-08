Топливо на российском рынке не будет дорожать быстрее инфляции до 2035 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит сдерживать за счет налоговой и таможенной политики рост стоимости топлива на внутреннем рынке на уровне не выше инфляции. Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, подготовленном Минэнерго РФ. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил высокопоставленный источник.

"Все рассмотренные сценарии (развития переработки нефти - прим. ТАСС) исходят из сохранения действующей системы ценообразования на моторные топлива на внутреннем рынке (рост цен по инфляции с сохранением экономически достаточной маржи розничных сегментов)", - отмечается в документе.

В частности, во всех сценариях предполагается сохранение действующей налоговой и таможенно-тарифной политики, применение отрицательного акциза на нефть вплоть до 2035 года, а также сохранение текущего уровня субсидий и сохранение демпфирующего механизма в 2025-2035 годах. Также предполагается сохранение всех повышающих коэффициентов к акцизу на нефть, включая дополнительные стимулы для увеличения вторичной переработки нефти.

Прогноз спроса

Как отмечается в документе, потребление автобензина в России будет изменяться в соответствии с основными мировыми тенденциями: повышение топливной эффективности двигателей, развитие электротранспорта и изменение предпочтений водителей в пользу общественного транспорта. Дизельное топливо будет все более востребовано с ростом грузоперевозок и развитием сельского хозяйства, а топочный мазут будет заменяться более экологичными видами топлива.

Так, при оптимистичном сценарии восстановления экономики после пандемии спрос на автобензин увеличится с 33,2 млн тонн в 2020 году до 37,2 млн т в 2024 году, после этого стабилизируется и снизится к 2035 году до 36,7 млн тонн. Потребление дизельного топлива вырастет с 37,7 млн тонн в 2020 году до 42 млн тонн в 2024 году и до 44,7 млн т в 2035 году. А вот спрос на авиакеросин может вернуться к значениям 2019 года только ближе к 2026-2028 годам. Но в дальнейшем, с ростом авиаперевозок и развитием воздушного транспорта, ожидается резкий рост внутреннего спроса на авиакеросин, который вырастет к 2035 году в 1,5 раза в сравнении с 2019 годом и составит 15,2 млн тонн.

Прогнозы нефтепереработки

При этом, согласно документу, наиболее оптимальный сценарий развития предполагает, что фактически объемы первичной переработки нефти в 2021-2035 годах сохранятся на текущих уровнях в 287-289 млн т в год. При этом производство дизельного топлива может вырасти с 78,4 млн тонн в 2019 году до 95,1 млн тонн в год к 2035 году, выпуск автобензина достигнет 48,1 млн тонн против 40,2 млн тонн в 2019 году, а выпуск авиакеросина увеличится с 12,5 млн тонн до 15,8 млн тонн соответственно. Источник "маневра" - выпуск мазута, который сократится почти на две трети в сравнении со значениями 2019 года и составит 32,6 млн тонн.

Даже максимальный сценарий предполагает рост нефтепереработки только на 6% по сравнению с 2019 годом, до 302 млн тонн. А минимальный - падение до 248 млн тонн.

При этом объем капитальных вложений в нефтепереработку от компаний отрасли может составить от 1,5 трлн до 1,6 трлн рублей во всех вариантах. Главное отличие оптимального и минимального варианта в большей ориентации на выпуск товарного дизельного топлива, и заметно меньшем выпуске автобензина. Но даже при падении первичной переработки внутренний рынок автомобильного бензина и керосина будет надежно обеспечен, подчеркивают составители прогноза.

Излишки на экспорт

В результате баланс спроса и предложения на рынке топлива ожидается умеренно профицитным. "Внутренний рынок России не испытывает в перспективе до 2035 года необходимости в импорте нефтепродуктов", - отмечается в документе. Но допускаются возможные трансграничные поставки отдельных видов нефтепродуктов в рамках общего рынка нефтепродуктов ЕАЭС, однако их влияние на общий баланс будет несущественным.

При этом все сценарии переработки нефти до 2035 года предусматривают существенный рост экспорта автомобильных бензинов, дальнейший рост экспорта дизельного топлива. Снижаться будут только профицит производства и, соответственно, потенциальный экспорт топочного мазута, а также может почти прекратиться экспорт авиационного керосина в силу роста внутреннего потребления.

Среди рисков отрасли указывается, что увеличение поставок основных нефтепродуктов из России может существенно снизить цены на европейском рынке, что отрицательно повлияет на маржу переработки как в России, так и в Европе. Также на перспективах экспорта дизеля может негативно сказаться введение в ЕС углеродного регулирования импорта нефтепродуктов.