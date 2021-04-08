Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли на 0,21-0,76%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг подрос в отсутствии внешнего давления. Так, к вечеру индекс Мосбиржи увеличился на 0,21%, до 3507,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,76%, до 1440,43 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:00 мск снизился на 0,26%, до 76,71 руб., евро - на 0,08%, до 91,32 руб.

Отсутствие выраженного новостного негатива, связанного с геополитической повесткой, помогло рублевым активам прийти в себя, отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. В свою очередь общерыночные настроения поддержали вышедшие накануне протоколы мартовского заседания ФРС США, в которых четко прослеживается намерение регулятора придерживаться мягкой ДКП. Стабильность сохраняется и на долговом рынке - доходности 10-летних облигаций США держатся на уровне 1,66%, добавил эксперт.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день поднялась на 0,39%, до $63,24.

Рынок акций

Бумаги "Фосагро" (+4,06%) 8 апреля стали лидерами спроса, обновив пик на уровне 4324 руб.

"Акции неплохо выиграли от общерыночного роста, но дополнительный катализатор все-таки сезонный - в России и за ее пределами в самом разгаре посевная. В том случае, если бумага сможет закрепиться выше 4320 руб., новой целью роста станет область 4350-4400 руб.", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"АФК "Система" (+3,32%) также в фаворитах на фоне публикации финансовых результатов за IV квартал 2020 года, которые оказались лучше консенсус-прогноза несмотря на то, что крупнейшие активы компании (МТС, Ozon, Segezha) уже раскрывали отчетность, добавил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

"Одним из драйверов роста акций "Системы" в ближайшем будущем может стать IPO крупнейшего непубличного актива - Segezha Group. В январе менеджмент уже анонсировал возможность первичного размещения акций в 2021 году в зависимости от рыночной конъюнктуры", - также рассказал он.

Под давлением торгуются акции "Новатэка" (-1,48%) и "Татнефти" (-1,8%), а также в целом весь спектр бумаг сырьевого сектора.

Прогноз на пятницу

В конце недели сырьевые цены и геополитика останутся в фокусе внимания участников торгов. Также в пятницу будут обнародованы данные по инфляции в КНР и США в марте, а также сальдо торгового баланса Германии в феврале, рассказал Александр Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на пятницу - 3470-3550 пунктов, курса рубля к доллару - 76,3-77,3 руб.

По оценкам "Фридом финанс", 9 апреля преобладают шансы повышения российского фондового сегмента. Целевые диапазоны для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3475-3540 пунктов, а также 76,20-77,10 руб. и 90,30-92,20 руб. соответственно.