Газпромбанк считает, что "Восток ойл" поддержит дальнейший рост капитализации "Роснефти"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бумаги "Роснефти" имеют потенциал роста на уровне 38%, говорится в вышедшем в четверг обзоре Газпромбанка. Эксперты банка повысили целевую цену по бумагам "Роснефти" в 2021 году на 29,5%, до $10,1 за GDR (глобальные депозитарные расписки), выставив самую высокую целевую цену из всех инвестиционных банков.

Как отмечается в обзоре банка, бумаги "Роснефти" с начала года уже показали наибольший прирост стоимости среди всех компаний сектора, прибавив в цене 30%, до $7,3 за GDR. Тем не менее, у "Роснефти" есть значительный потенциал роста благодаря флагманскому проекту "Восток ойл".

При этом Газпромбанк выставил "Роснефти" самую высокую оценку среди инвестиционных банков и включил компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Наиболее близка к ней оценка Goldman Sachs: $10 за GDR. Как отмечали эксперты банка, "Роснефть" способна генерировать высокий денежный поток благодаря способности удерживать низкие затраты на добычу. А также компания имеет преимущества в сравнении с мировыми мейджорами в дальнейшем сокращении выбросов парниковых газов за счет увеличения утилизации попутного нефтяного газа.

Среди российских инвесткомпаний также высокий целевой потенциал роста стоимости бумаг "Роснефти" отметила компания "Велес". Ее эксперты повысили целевую стоимость акций "Роснефти" на 25%, до 745 рублей за штуку, что дает потенциал роста от текущих котировок около 35%. Они отмечают, что рост котировок компании в последние месяцы связан не только с ростом цен на нефть, но и с осознанием рынком масштаба проекта "Восток ойл".