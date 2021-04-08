В Минпромторге России не ждут полного перехода в расчетах с Китаем на национальные валюты

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев считает, что полного перехода в расчетах России с Китаем на национальные валюты не будет. Об этом он заявил в четверг в интервью ТАСС.

"Я не думаю, что будет полный переход на торговлю в национальных валютах, потому что бизнес выбирает ту модель, которая им удобна", - отметил он, но в то же время добавил, что "устойчивость в торговых отношениях будет способствовать большей доли расчетов в национальных валютах".

По его словам, в настоящий момент наблюдается "последовательный рост расчетов в национальных валютах" между Россией и Китаем, "постепенное замещение доллара". "Это не взрывной рост, но он последовательный", - добавил он.

В июне 2020 г. президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ и КНР будут развивать использование национальных валют в двусторонней торговле.

В декабре посол РФ в КНР Андрей Денисов сообщал, что доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем неуклонно возрастает и "по итогам восьми - девяти месяцев 2020 года достигла примерно четверти - 24-25%". Он также подчеркнул, что "в 2013-2014 годах эта доля была ничтожна и составляла порядка 2-3%".

Алексей Груздев принимал участие в Дубае в презентации российского павильона на "Экспо-2020".