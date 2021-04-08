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Около 60% летних предложений среднего класса и выше купили туристы на Черноморье

Исполнительный директор АТОР заявила, что мгновенно продаются комфортные дорогие объекты размещения практически во всех регионах страны

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Туристы приобрели более половины летних предложений по размещению на российском побережье Черного моря в среднем и высоком ценовых сегментах. Об этом сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу "Дождь".

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"Очень быстро, я бы даже сказала, мгновенно продаются комфортные дорогие объекты размещения практически во всех регионах. И, конечно, лидируют <...> регионы, где есть море. В первую очередь, Черноморское побережье. Уже продано там более 50-60% летних предложений", - сказала она.

Ранее Ломидзе заявила, что в текущем году объем бронирования мест для летнего отдыха в РФ в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы.

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