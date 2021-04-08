В развитие инфраструктуры вологодских муниципалитетов вложат 22,5 млрд рублей в 2021 году

ВОЛОГДА, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области вложат в развитие инфраструктуры муниципалитетов 22,5 млрд рублей в этом году. Все проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту принимаются к исполнению после обсуждения с местными жителями на градостроительных советах, сообщил губернатор Олег Кувшинников во время открытого интервью "Федералпресс" в социальной сети Clubhouse в четверг.

"Мы сейчас направляем на развитие наших муниципалитетов более 22,5 млрд рублей в этом году. Одномоментно строится, капитально ремонтируется и реконструируется более 440 объектов, от газоснабжения, водоснабжения, дорог, теплоснабжения, электрификации до капитальных ремонтов детских садов, школ, домов культуры - все эти проекты обсуждаются с людьми. Люди голосуют и сами контролируют реализацию этих проектов развития. Это потрясающий эффект, объединение людей для развития своих городов, сел и поселков", - сказал Кувшинников.

На развитие инфраструктуры города Вологды будет направлено 15,3 млрд рублей в 2021-2023 годах, в том числе более 6 млрд рублей будет выделено на строительство, реконструкцию и капремонт дорог.

За последние несколько лет в Вологде прошло пять градсоветов, на которых приняты решения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 73 объектов с общим объемом инвестиций более 15 млрд рублей. В сфере здравоохранения наиболее крупные инвестиции направят на капремонт отделений областной больницы № 1, а также закупку томографов для двух поликлиник и онкодиспансера. В ответ на многочисленные просьбы вологжан о строительстве детской поликлиники в микрорайоне Заречье глава региона поручил начать разработку проектно-сметной документации для возведения объекта на улице Северной. В сфере образования дополнительно капитально отремонтируют четыре школы и четыре детских сада.

"В муниципалитетах нет средств на строительство, реконструкцию и ремонт крупных объектов. Как правило, муниципалитеты занимаются текущими ремонтами объектов. Поэтому я принял решение взять крупные масштабные объекты на финансирование из областного бюджета. Софинансирование местного бюджета в городах составляет 10%, в районах - 1%. По тем объектам, где уже готова проектная документация и есть положительное заключение госэкспертизы, мы стартуем в этом году с объявлением конкурсных процедур. По объектам, которые в стадии проектирования, - в 2022 году, а перспективные объекты - на 2023 год", - подытожил губернатор.