Матвиенко рассказала, что Россия наращивает производство вакцин от COVID-19 за рубежом

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Спрос в других странах на российские вакцины постоянно растет, поэтому РФ наращивает их производство за рубежом, при этом удовлетворяя потребности внутри страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей колонке о развитии российской системы здравоохранения, опубликованной в пятницу на сайте "Парламентской газеты" .

"Наша страна готова предоставить нуждающимся странам технологии, и мы это делаем, несмотря на попытки определенных сил политизировать этот вопрос, перекрыть дорогу российским вакцинам. Спрос на них постоянно растет, все большее число стран хотят российские вакцины, поэтому параллельно с удовлетворением нашего внутреннего спроса наращиваем их производство и за рубежом. Тем самым не первый раз в своей истории Россия помогает другим странам, народам в преодолении нависшей над ними опасности", - написала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, пандемия коронавируса является бедой для всего человечества, поэтому преодолеваться должна совместными усилиями.

"Мы вправе гордиться и тем, что именно в нашей стране создана первая в мире эффективная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработаны и введены в гражданский оборот другие вакцины. Высокая эффективность российских вакцин полностью доказана, они действенны в отношении всех известных мутаций ковида", - добавила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что Россия открыта к международному сотрудничеству "при понимании, что сначала необходимо вакцинировать своих граждан".