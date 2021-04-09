Власти штата Флорида через суд требуют снять ограничения на работу круизных компаний

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Власти штата Флорида подали в суд на Министерство здравоохранения и социальных служб США в администрации демократа Джо Байдена в связи с действующим ограничением на работу круизных компаний. Об этом написал в четверг в своем Twitter губернатор Флориды республиканец Рон Десантис.

"Мы должны бороться за то, чтобы возобновить навигацию круизных лайнеров и вернуть работу занятым в работе на них сотрудникам", - указал губернатор Флориды. По его словам, федеральное законодательство не может "остановить на неопределенный срок работу целой отрасли".

Соответствующий иск подан в четверг в федеральный суд в Майами (штат Флорида). В качестве ответчиков в нем выступают министр здравоохранения США Хавьер Бесерра и глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

Согласно последним рекомендациям ЦКПЗ, круизные компании могут восстановить свою деятельность лишь при выполнении ряда условий. В частности от них требуется оснастить лайнеры лабораториями для проведения тестирования на заражение новым коронавирусом, осуществить несколько пробных круизов, на которых отработать действия по предотвращению распространения инфекции, а также пройти обязательный процесс сертификации. Эти требования будут оставаться в силе по меньшей мере до 1 ноября текущего года. Власти Флориды считают эти ограничения чрезмерными и требуют немедленно отменить их.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 30,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 559,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.