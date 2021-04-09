Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook и Instagram

ТАСС, 9 апреля. Пользователи из ряда стран мира в пятницу пожаловались на проблемы в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

С неполадками столкнулись жители США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств. Небольшое количество жалоб зафиксировано в России. У большинства пользователей не работает сайт соцсети.

Кроме того, со сбоями работает сервис Facebook Messenger.

На неполадки пожаловались и пользователи принадлежащей компании Facebook социальной сети Instagram. В основном отчеты касаются работы сайта и проблем с загрузкой ленты новостей.